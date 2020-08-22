السعودية اليوم / 4921 إصابة جديدة بكورونا في روسيا



موسكو 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 4921 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 951.897 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16.310 حالات وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 767.477 حالة .

// انتهى //

12:09ت م

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موسكو 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 4921 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 121 حالة وفاة .وأفاد المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 951.897 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16.310 حالات وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 767.477 حالة .// انتهى //12:09ت م0027

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