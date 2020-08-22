السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 716 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 716 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 80.894 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9985 حالة.

// انتهى //

11:39ت م

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بروكسل 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 716 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و تسع وفيات.وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 80.894 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9985 حالة.// انتهى //11:39ت م0024

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