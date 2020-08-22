شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 72 منشأة مخالفة بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
فيما نفذت الفرق الميدانية 35 جولة إصحاح بيئي لمكافحة آفات الصحة العامة و423 جولة للنظافة والغسيل والتعقيم وتم رفع 10.872 أطنان من النفايات المنزلية بأحياء المدينة المنورة و37.157 متراً مكعباً من الأنقاض ومخلفات البناء والهدم .
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