شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 72 منشأة مخالفة بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت أمانة المدينة المنورة خلال جولاتها الرقابية 72 منشأة مخالفة وإشعار وإنذار 860 منشأة وإتلاف 7.325 كيلو جرامات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وسحب 297 عينة غذائية من المطاعم والمراكز التجارية لتحليلها في مختبرات الأمانة. فيما نفذت الفرق الميدانية 35 جولة إصحاح بيئي لمكافحة آفات الصحة العامة و423 جولة للنظافة والغسيل والتعقيم وتم رفع 10.872 أطنان من النفايات المنزلية بأحياء المدينة المنورة و37.157 متراً مكعباً من الأنقاض ومخلفات البناء والهدم .

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