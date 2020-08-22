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فيديو.. نزار باهبري يعلن اكتمال تعافيه من كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطل الطبيب نزار باهبري على محبيه في مقطع فيديو ليزف لهم بشرى تعافيه من فيروس كورونا ويكشف عن آخر تطورات حالته الصحية.
نزار باهبري يطمئن محبيه
وقال باهبري الذي ساهم في علاج مئات مرضى كورونا إنه بحمد الله تماثل للشفاء لكنه لا يزال يعاني من بعض التوابع المرضية حيث لا يستطيع الحركة لمسافة طويلة كما أنه يعتمد على مصادر صناعية للحصول على الأوكسجين.
انتقال عدوى كورونا للدكتور باهبري
وكان الدكتور باهبري الذي يشغل منصب استشاري مكافحة العدوى أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد، حيث تلقى العلاج في أحد المستشفيات بعد ثبوت إصابته.
وواجه باهبري جائحة كورونا منذ انطلاقها قبل أشهر بالتوعية الطبية، حيث كان حاضرًا خطوة بخطوة لإبداء نصائحه على مختلف الوسائل الإعلامية للوقاية من الفيروس، بالإضافة إلى أنه كان مشرفًا على علاج المرضى المصابين بكورونا.
باهبري يعالج 513 مصابًا بكورونا
وقال باهبري في تصريحات سابقة : إنه عالج أكثر من 513 مصابًا بكورونا دون أن تنتقل إليه العدوى، إلا أنها انتقلت إليه في النهاية.
ويحظي باهبري بشعبية كبيرة عبر مواقع التواصل وله حضور كبير من خلال النصائح التي اعتاد أن يقدمها عبر حساباته في السناب وتوتير حيث كان يخصص ساعات للرد على المتابعين وذوي المصابين حول طريقة التعامل مع فيروس كورونا .
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