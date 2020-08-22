محمد بن مسعود - الدمام - إحالة الموضوع لنيابة الطوارئ والأزمات لاتخاذ الإجراءات اللازمة نفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية، صحة الأنباء المتداولة في أحد التقارير التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة وفاة خمسة أفراد من عائلة واحدة نتيجة إصابتهم بفيروس "كورونا". ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، قالت "الهيئة": أحيل الأمر إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.الإمارات فيروس كورونا الجديد 22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442 12:35 PM Advertisements إحالة الموضوع لنيابة الطوارئ والأزمات لاتخاذ الإجراءات اللازمة "الطوارئ الإماراتية" تنفي وفاة 5 من عائلة واحدة بسبب "كورونا" "الطوارئ الإماراتية" تنفي وفاة 5 من عائلة واحدة بسبب "كورونا" نفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية، صحة الأنباء المتداولة في أحد التقارير التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة وفاة خمسة أفراد من عائلة واحدة نتيجة إصابتهم بفيروس "كورونا". ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، قالت "الهيئة": أحيل الأمر إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية. الكلمات المفتاحية ، "الطوارئ الإماراتية" تنفي وفاة 5 من عائلة واحدة بسبب "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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