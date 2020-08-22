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الحصيني : توقعات بهطول أمطار متفاوتة ورياح شديدة على هذه المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن تشهد مناطق متفرقة من المملكة هطول أمطار متفاوتة في غزارتها وهبوب رياح متوسطة إلى شديدة اليوم السبت وليل الأحد.
الحصيني يتوقع أمطار السبت
وقال الحصيني : متوقع اليوم السبت 1442/1/3هـ وليلة الأحد -إن شاء الله- هطولًا للأمطار المتفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان وأقصى جنوب الشرقية -الربع الخالي وأجزاء من الأمارات وعُمان واليمن ورياح من متوسطة لقوية اليوم السبت على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وأقصى المنطقة الشمالية.
حالة الطقس اليوم
وتوقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ، الطائف) ، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة ، جازان ).
حركة الرياح السطحية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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