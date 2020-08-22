عوض القحطاني يطمئن محبيه عبر “المواطن”: أنا بخير وحالتي مستقرة

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عوض القحطاني يطمئن محبيه عبر “متابعات الخليج 365”: أنا بخير وحالتي مستقرة
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض
طمأن الإعلامي والمذيع السابق بالتلفزيون السعودي عوض القحطاني محبيه وكل من سأل عن صحته.
أنا بخير وحالتي مستقرة
وقال في اتصال مساء أمس عبر “متابعات الخليج 365” : الحمد لله أولا وكل الشكر لمن سأل عني من أصحاب السمو َوالوزراء والمعالي والزملاء في الوسط الإعلامي وخارج الوسط من المحبين والأصدقاء.
وتابع : “أنا بإذن الله في خير وحالتي مستقرة وأحتاج مزيداً من الوقت للراحة بناء على توصيات الأطباء، وأعتذر لمن لم تمكن من الرد عليه هاتفياً أو عبر وسائل التواصل”.
حالة عوض القحطاني
يُشار إلى أن القحطاني قد نقل من المستشفى العسكري في خميس مشيط عبر الإخلاء الطبي إلى مدينة الملك عبدالعزيز للحرس الوطني بالرياض بناء على توجيه وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر حيث أجريت له عملية في شريان الفخذ وتكللت ولله الحمد بالنجاح.
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