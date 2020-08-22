الأرصاد : أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

2020-08-22

Advertisements

متابعات الخليج 365 - واس

توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ، الطائف) ، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة ، جازان ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

شارك الخبر







