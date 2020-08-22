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بنك الرياض يتفاعل مع بائع الشاي حامل الماجستير

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2020-08-22

بنك الرياض يتفاعل مع بائع الشاي حامل الماجستير

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

تفاعل بنك الرياض مع الشاب السعودي الحاصل على الماجستير، الذي ظهر في مقطع فيديو يبيع الشاي على طريق أبها خميس مشيط.

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وأعلن البنك عبر حسابه في تويتر عن توظيف متابعات الخليج 365 عبداللطيف جرفان، الذي يحمل درجة الماجستير في تقنية المعلومات بدرجة ممتاز من إحدى الجامعات الأمريكية.

وقال البنك ‏” نفتخر بعزيمتك وإصرارك عبداللطيف..  في ‎بنك الرياض لا يتوقف بحثنا عن شباب وشابات الوطن الطموحين، حيث سيتم التواصل معك لتنسيق موعد مقابلة شخصية، تمنياتنا لك بالتوفيق”.



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