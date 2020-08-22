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بنك الرياض يتفاعل مع بائع الشاي حامل الماجستير
متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها
تفاعل بنك الرياض مع الشاب السعودي الحاصل على الماجستير، الذي ظهر في مقطع فيديو يبيع الشاي على طريق أبها خميس مشيط.
وأعلن البنك عبر حسابه في تويتر عن توظيف متابعات الخليج 365 عبداللطيف جرفان، الذي يحمل درجة الماجستير في تقنية المعلومات بدرجة ممتاز من إحدى الجامعات الأمريكية.
وقال البنك ” نفتخر بعزيمتك وإصرارك عبداللطيف.. في بنك الرياض لا يتوقف بحثنا عن شباب وشابات الوطن الطموحين، حيث سيتم التواصل معك لتنسيق موعد مقابلة شخصية، تمنياتنا لك بالتوفيق”.
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