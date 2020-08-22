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تحطمت صباح اليوم السبت، طائرة شحن بعد إقلاعها من مطار جوبا الدولي بعاصمة جنوب السودان.
وقال المدير العام لمطار جوبا، كور كوال أجيو، في تصريح مع "راديو تمازج": إن "طائرة شحن تحطمت في حي الاستفتاء بعد دقائق من إقلاعها من المطار"، مؤكدًا أنها كانت متجهة إلى مدينتي واو وأويل وعلى متنها بعض الركاب.
وبحسب سبوتنيك عربي: أوضح أجيو انه لم ترد تفاصيل فورية عن سبب تحطم طائرة الشحن حوالي الساعة التاسعة صباحًا. وقال: "هرع فريق من المطار إلى مكان الحادث للحصول على مزيد من التفاصيل حول الضحايا".
من جانبه قال موقع "سودان بوست": إن "طائرة تابعة لشركة طيران جنوب السودان تحطمت بعد إقلاعها من مطار جوبا الدولي صباح اليوم؛ مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها"؛ وفقًا لعدد من شهود العيان.مطار جوبا الدولي تحطم طائرة
22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442 11:50 AM
لم ترد تفاصيل فورية عن سبب التحطم ويجري البحث في التفاصيل
تحطمت صباح اليوم السبت، طائرة شحن بعد إقلاعها من مطار جوبا الدولي بعاصمة جنوب السودان.
وقال المدير العام لمطار جوبا، كور كوال أجيو، في تصريح مع "راديو تمازج": إن "طائرة شحن تحطمت في حي الاستفتاء بعد دقائق من إقلاعها من المطار"، مؤكدًا أنها كانت متجهة إلى مدينتي واو وأويل وعلى متنها بعض الركاب.
وبحسب سبوتنيك عربي: أوضح أجيو انه لم ترد تفاصيل فورية عن سبب تحطم طائرة الشحن حوالي الساعة التاسعة صباحًا. وقال: "هرع فريق من المطار إلى مكان الحادث للحصول على مزيد من التفاصيل حول الضحايا".
من جانبه قال موقع "سودان بوست": إن "طائرة تابعة لشركة طيران جنوب السودان تحطمت بعد إقلاعها من مطار جوبا الدولي صباح اليوم؛ مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها"؛ وفقًا لعدد من شهود العيان.
، تحطم طائرة بعد إقلاعها بدقائق من مطار جوبا ومقتل جميع ركابها ،
المصدر : الخليج 365
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