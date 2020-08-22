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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «الحصيني» يتوقع هطول أمطار متفاوتة على أجزاء من عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، طقس اليوم السبت 1442/1/3هـ وليلة الأحد.
وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أنه يتوقع هطول امطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان وأقصى جنوب الشرقية - الربع الخالي وأجزاء من الأمارات وعُمان واليمن.
وأشار "الحصيني" إلى أنه يتوقع هبوب رياح من متوسطة لقوية اليوم السبت، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وأقصى الحدود الشمالية.
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