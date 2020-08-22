بالفيديو.. الاحتفال بخروج الدكتور نزار باهبري من المستشفى بعد تماثله للشفاء

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو لحظة خروج استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري من المستشفى، بعد تماثله للشفاء من وثق مقطع فيديو لحظة خروج استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري من المستشفى، بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". وأظهر المقطع توديع الطاقم الطبي والممرضات في المستشفى للدكتور باهبري بالورود قبل خروجه إلى منزله، وسط فرحة عارمة بشفائه. وكان الدكتور باهبري تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل نحو شهر، ما أستدعى دخوله المستشفى والبقاء على التنفس الصناعي لمدة 3 أسابيع.

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