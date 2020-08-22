شكرا لمتابعة خبر عن تطبيق «تباعد» يحمي موظفة وزميلاتها من الإصابة بالفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشعر تطبيق "تباعد" موظفة بوجود حالة مصابة بالفيروس في مبنى العمل، لتقوم الموظفة بإبلاغ الأمن الذي منع تلك الحالة من المراجعة، مؤكدة إن حرصها وزميلاتها على تحميل التطبيق، وتفعيله عن طريق تشغيل البلوتوث كان سبباً في إشعارهن بوجود تلك الحالة.

وفي التفاصيل، قالت الموظفة أن التطبيق أظهر تنبيهات بوجود حالة مصابة تم الاختلاط بها، ووصل تنبيهًا باتخاذ الإجراء اللازم معها؛ لتسارع إلى تنبيه الأمن للتعامل مع الحالة المصابة، حتى لا يصيب الفيروس المراجعات والموظفات، كما تم إبلاغها بإمكانية إنهاء معاملتها إلكترونياً، ومراجعة الفرع مرة أخرى بعد التعافي.

وأضافت الموظفة أنه: "فور خروج الحالة، أجرينا تعقيماً شاملاً للمكان، ثم قمت باستكمال البيانات المطلوبة عبر طلب مساعدة من التطبيق لمراجعة وزارة الصحة، وإجراء مسحة"؛ فيما عزلت نفسها عن عائلتها فترة كافية إلى أن ظهر الفحص بسلبية العينة، وسلامتها من الفيروس التاجي.