شكرا لمتابعة خبر عن تحرير 7 مخالفات لقرارات التوطين ضد منشآت تجارية بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجرى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء أمس الجمعة، جولات تفتيشية على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيق قرار توطين المهن في منافذ بيع 9 أنشطة اقتصادية الذي وصل إلى نسبة 70%.

ومن جانبه، قال مدير عام فرع الوزارة محمد الحربي، أنه تمت زيارة 168 منشأة، أسفرت عن تحرير 7 مخالفات وتوجيه 111 إنذارًا، وذلك بمشاركة إدارة الضبط الميداني بشرطة الرياض.

ويأتي ذلك لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل وإيجاد المزيد من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة؛ فيما ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار.