شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. نسبة إنجاز مشروع محطة السلام تصل إلى 86% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهرت مجموعة من الصور، اليوم السبت، ‏جانبًا من أعمال مشروع محطة السلام لرفع مياه الأمطار.

وبلغت نسبة انجاز المشروع 86٪، وذلك ضمن مشاريع أمانة جدة لتصريف مياه الأمطار، كما أن موعد انتهاء أعمال المشروع في شهر أكتوبر المقبل.

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