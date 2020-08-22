شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تغيير جذري في حياة مواطن بعد عملية التكميم بالأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى):

وثق مواطن مسن في الأحساء، مراحل التغير التي مر بها، قبل وبعد إجراءه عملية التكميم.

وكان المواطن يعاني مشكلة السمنة ويتحرك بصعوبة، فيما ظهر في المقطع بعد إجراء العملية وقد استعاد قدرته على الحركة والنشاط.

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ووثق المقطع مواظبة المواطن صاحب الـ 52 عامًا، على ممارسة الرياضة، بعدما فقد جزء كبير من وزنه.