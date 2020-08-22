شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..السلمي يوجه رسالة للنساء اللاتي يذهبن للمشعوذين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد أستاذ الفقه المقارن الشيخ عبدالله السلمي، أن السحر من أكبر الكبائر عند الله.
وقال السلمي خلال برنامج " يستفتونك " ،إن الله ورسوله أكدا على خطورة السحر، وقد يصل خطره لحد الكفر.
وأضاف: " بعض النساء تذهب للمشعوذين عن جهل ولا شك أن هذا من أكبر الكبائر ".
واستشهد السلمي بحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: " ن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ " .
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