شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..السلمي يوجه رسالة للنساء اللاتي يذهبن للمشعوذين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد أستاذ الفقه المقارن الشيخ عبدالله السلمي، أن السحر من أكبر الكبائر عند الله.

وقال السلمي خلال برنامج " يستفتونك " ،إن الله ورسوله أكدا على خطورة السحر، وقد يصل خطره لحد الكفر.

وأضاف: " بعض النساء تذهب للمشعوذين عن جهل ولا شك أن هذا من أكبر الكبائر ".

واستشهد السلمي بحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: " ن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ " .