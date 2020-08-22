شكرا لمتابعة خبر عن «النمر» : شرطان يجب توافرهما قبل قياس الضغط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): كشف استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر عن أهم شروط قياس الضغط للحصول على قراءة سليمة. كشف استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر عن أهم شروط قياس الضغط للحصول على قراءة سليمة. وقال "النمر" عبر حسابه على "تويتر" : "من شروط قياس الضغط، لم يدخن منذ 30 دقيقه على الاقل، لم يتناول اي قهوه او شاهي خلال 4 ساعات الماضية".

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