نصيحة الشيخ “السلمي” لمَن يعاني من الخوف (فيديو)

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وجّه أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، نصيحة لمَن يعانون الخوف من الموت أو أي أمور أخرى، بضرورة حسن الظن بالله.

وقال السلمي خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن علاج الخوف هو حسن الظن بالله، مبيناً أن أكثر الذين يعانون من الخوف يكون لديهم سوء ظن بالله.

ودعا مَن يشعر بالخوف من كل الأشياء سواءً الموت أو غيره بالقراءة في الأحاديث والآثار التي تُبين حسن الظن بالله، وأبرزها كتاب ابن أبي الدنيا “حسن الظن بالله”.