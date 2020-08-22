مزايا رائعة في جيميل قد لا تعرفها تجعلك تعمل مثل المحترفين

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عانت شركة جوجل يوم الخميس من انقطاع في خدمة جيميل أثر في المستخدمين على مستوى العالم. ويبدو أن الانقطاع هو انقطاع عالمي، مع تركز المشاكل بشكل كبير في أوروبا وأستراليا. وأبلغ المستخدمون عن وجود مشكلات أثناء إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها.

لكن لمن لا يعلم، يتمتع جيميل بمزايا رائعة، ولن يؤثر انقطاع الخدمة الذي حصل في قوة انتشار الخدمة بين المستخدمين في العالم. لذلك إليك بعض المزايا الموجودة في جيميل التي يمكن أن تساعدك على أن تصبح محترفًا.

الانضمام إلى اجتماع:

يتضمن جيميل الآن خدمة (Google Meet) لمستخدمي (G Suite). فإذا كانت شركتك تستخدم (Google Meet)، فيمكنك إنشاء اجتماع أو الانضمام إليه مباشرةً من داخل البريد، دون الحاجة إلى فتح علامة تبويب متصفح جديدة.

جدولة الرسائل:

هل أنت متشوق لكتابة رسالة بريد إلكتروني ولكنك لا تريد إرساله على الفور؟ ليس هناك أي مشكلة في هذا، حيث يمكنك جدولة رسالة بريد إلكتروني ليتم إرسالها في أي وقت، وذلك من خلال النقر فوق السهم الموجود بجانب زر الإرسال في الرد، حيث سيكون زر الإرسال رمادي اللون، وليس الزر الأزرق (إرسال وأرشفة).

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استخدام القوالب:

هل تلاحظ أنك تكتب باستمرار الرسائل الإلكترونية نفسها مرات ومرات؟ القوالب – وهي الردود الجاهزة سابقًا –هي الحل. حيث يمكنك إنشاء وحفظ قوالب لرسائل البريد الإلكتروني التي تميل إلى إرسالها كثيرًا. كما يمكنك تعديل البريد الإلكتروني بمجرد إدخال النموذج، لذا هذا خيار رائع للحصول على الأساسيات وملء التفاصيل المحددة حسب الحاجة.

التراجع عن الإرسال:

إذا ضغطت على زر الإرسال في وقت مبكر لإرسال رسالتك فليس هناك أي مشكلة، حيث إن جيميل لديه خيار للتراجع عن الإرسال، ويمكنك حتى اختيار التأخير قبل الإرسال بشكل نهائي.

الوضع السري:

سيمنع الوضع السري الأشخاص من حفظ بريدك الإلكتروني أو نسخه أو إعادة توجيهه أو تنزيله، على الرغم من أنه لا يمكن أن يمنعهم من أخذ لقطات للشاشة. كما يمكنك حتى تعيين تاريخ انتهاء لتقوم رسالتك بتدمير نفسها ذاتيًا.

إضفاء الطابع الشخصي:

لا يشير التوقيع العام دائمًا إلى جميع واجباتنا، حيث يسمح جيميل بتوقيعات متعددة للمستخدمين، ويمكنك التبديل بينها بسهولة عند الكتابة، حيث يمكنك النقر فوق أيقونة التوقيع في الجزء السفلي الأيسر من علامة تبويب التكوين لتعيين التوقيعات أو إدارتها.

