المصنع الأهلي للكرتون يعلن وظيفة عن بعد للنساء بمجال خدمة العملاء

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يعلن المصنع الأهلي للكرتون بالرياض عن توفر وظيفة شاغرة (عن بعد) للنساء بمسمى (ممثلة خدمة عملاء) حسب الشروط والمتطلبات التالية:

الشروط:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– إتقان اللغة العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة (شرط أساسي).

– مهارات في التواصل وخدمة العملاء.

– العمل من المنزل (لا يتطلب الحضور إلا لأغراض التدريب وإعداد التقارير).

– لا يشترط مؤهل محدد أو خبرة.

الوصف الوظيفي:

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العمل كحلقة وصل بين العملاء والشركة، ومساعدتهم في الشكاوي وأسئلة الحسابات والاستفسارات الأخرى، بالإضافة إلى حل شكاوي العملاء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي.

نبذة عن الشركة:

المصنع الأهلي للكرتون (NCF) إحدى شركات (مجموعة الحوشاني الصناعية) تم تأسيسه في عام 1996م ويعتبر أحد أقدم مصانع الكرتون المضلع في المملكة العربية السعودية، يصل إنتاج الشركة إلى 20,000 طن متري سنوياً لعملائها مثل (شركة المراعي، بيبسيكو، باسكن روبنز، هرفي، سعد الدين، العبيكان، العليان، وأراسكو تشيكن).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم السبت 1442/1/3هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/2YqfGBF ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.

