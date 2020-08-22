ساهم في التوعية بمخاطر الفيروس
بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد عقب علاجه مئات المرضى، تعافي استشاري مكافحة العدوى والأمراض الباطنية الدكتور نزار باهبري من المرض وغادر المستشفى.
وكان الدكتور باهبري ينشر مقاطع توعوية خاصة بفيروس كورونا عبر حسابه على تويتر ومشاركته في البرامج الفضائية، لكن الفيروس أصابه ليدخل مرحلة العلاج.
وقال باهبري في مقطع مصور، وفقًا لتقرير قناة الإخبارية- إنّه مرَّ بأصعب مراحل حياته وتعافى بعد ثلاثة أسابيع، وسيعود إلى المنزل وأنه سيحتاج إلى الأوكسجين لفترة قبل أن يعود لطبيعته.
وقال: «إنه لا يستطيع أن يمشي كثيرًا، لافتًا إلى أنَّ هذه الحالة تحدث مع أقل من (1%) من المرضى بكورونا».
ووجَّه «باهبري» رسالة إلى مرضى كورونا داعيًا إياهم إلى عدم القلق من الفيروس، مشيرًا إلى أنَّ 80% من أعراض المرض خفيفة وتزول بعد أيام. بينما 20% تتعلق بضيق التنفس وأنَّ ارتفاع الحرارة يستغرق حوالي 5 أيام.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. نزار باهبري يتعافى من كورونا.. ويعلن معاناته من حالة تصيب «1%» من المرضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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