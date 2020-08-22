بالفيديو.. نزار باهبري يتعافى من كورونا.. ويعلن معاناته من حالة تصيب «1%» من المرضى

بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد عقب علاجه مئات المرضى، تعافي استشاري مكافحة العدوى والأمراض الباطنية الدكتور نزار باهبري من المرض وغادر المستشفى.

وكان الدكتور باهبري ينشر مقاطع توعوية خاصة بفيروس كورونا عبر حسابه على تويتر ومشاركته في البرامج الفضائية، لكن الفيروس أصابه ليدخل مرحلة العلاج.

وقال باهبري في مقطع مصور، وفقًا لتقرير قناة الإخبارية- إنّه مرَّ بأصعب مراحل حياته وتعافى بعد ثلاثة أسابيع، وسيعود إلى المنزل وأنه سيحتاج إلى الأوكسجين لفترة قبل أن يعود لطبيعته.

Advertisements

وقال: «إنه لا يستطيع أن يمشي كثيرًا، لافتًا إلى أنَّ هذه الحالة تحدث مع أقل من (1%) من المرضى بكورونا».

ووجَّه «باهبري» رسالة إلى مرضى كورونا داعيًا إياهم إلى عدم القلق من الفيروس، مشيرًا إلى أنَّ 80% من أعراض المرض خفيفة وتزول بعد أيام. بينما 20% تتعلق بضيق التنفس وأنَّ ارتفاع الحرارة يستغرق حوالي 5 أيام.

اقرأ أيضًا:

استشاري أمراض معدية لـ«عاجل»: النقاب والشماغ يؤديان دور الكمامة في الوقاية من «كورونا»

استشاري أمراض معدية ينصح بالعزل المنزلي لا الحجر الصحي لمصاب كورونا