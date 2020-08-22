الأرصاد: سحب رعدية ممطرة اليوم في 4 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن طقس اليوم السبت، تكوّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مناطق «جازان، عسير، الباحة»، تمتد إلى الطائف، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق «الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة جازان».

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

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