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استشاري أمراض معدية يعدد دلائل مبشرة بقرب زوال فيروس كورونا من السعودية

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طالب بعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

عدَّد استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال، الدلائل المبشرة بقرب زوال فيروس المستجد «كوفيد -19» من المملكة، قائلًا: «إن أعداد المصابين بالفيروس تتناقص على مدى الشهرين الماضيين، يشمل جميع المدن بشكل ثابت ومستمر».

وأضاف الدكتور غزال، بمداخلة لـ«الإخبارية»، أن أعداد المصابين بالفيروس في مدن المملكة لم تتعد المئة إصابة في كل منها، فضلًا عن تناقص معدل الانتشار إلى منطقة أمان، وتجاوز معدل التعافي بكل مدينة التسعين حالة، لافتًا إلى أن كل تلك الأرقام المنخفضة مؤشرات بقرب زوال الجائحة من المملكة.

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وطالب استشاري الأمراض المعدية، في الوقت نفسه، بعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بشأن فيروس كورونا، مستشهدًا بأوضاع الدول التي عانت من ظهور موجة ثانية من الفيروس عقب إنهائها الإغلاق، بعد وصولها بمعدل الإصابات إلى «الصفر»، لافتًا إلى أهمية استمرار تفاعل المواطنين مع الجهات الرسمية في مواجهة الفيروس والتي أخذت أقصى درجات الاستعداد، وبذلت الغالي والرخيص في سبيل الحفاظ على حياة الإنسان.

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