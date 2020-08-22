الحيزان يتوقع المناطق المتأثرة بارتفاع الحرارة خلال الساعات المقبلة

توقَّع الباحث في علوم الطقس والفلك، نزيه الحيزان، حالة طقس اليوم السبت، والمناطق التي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة.

وأضاف «الحيزان»، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، إن درجات الحرارة ستكون مرتفعة وسط النهار وسط وشرق وغرب المملكة، بينما تكون معتدلة إلى مائلة للحرارة شمالًا، أما الرياح فتكون غربية إلى شمالية غربية على وسط المملكة وغربها بامتداد قطاع البحر الأحمر نشطة على المدينة والغربية والرياض، مشيرًا إلى فرص لهطول الأمطار على المرتفعات وفي اليمن وسلطنة عُمان.

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