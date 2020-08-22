شرطان لاستفادة «العزباء» من معاش الضمان الاجتماعي.. «الموارد البشرية» توضح

تجاوزت من العمر 35 عامًا
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شرطي استفادة العزباء التي تجاوزت سن الـ«35» عامًا من معاش الضمان الاجتماعي.
وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» عبر موقع «تويتر»، إن العزباء التي تجاوزت 35 عامًا يمكنها الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي، بشرط أن تكون من أسرة ضمانية أو يتيمة.
تجدر الإشارة إلى أن معاش الضمان الاجتماعي قاصر على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة، ويُستثنى من شرط الجنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لها أولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي.
ولا يصرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيد الذي لا يعول أسرة في حالة إقامته إقامة دائمة في أي من المراكز الإيوائية أو العلاجية الحكومية، أو الخيرية التي تدعمها الدولة، وذلك وفق اللائحة التنفيذية لمعاش الضمان.
كما يستمر صرف معاش الضمان الاجتماعي لمن تجاوز الثامنة عشرة من الذكور إذا كان يواصل تعليمه، ولم يلتحق بعمل حتى بلوغه سن الـ«26»، أو تخرجه أيهما أقرب، والبنات حتى زواجهن أو توظيفهن وفق ضوابط تحددها اللائحة، وفقًا لوزارة الموارد البشرية.
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