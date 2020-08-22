السعودية اليوم / ألمانيا تسجل أكثر من ألفي إصابة جديدة بكورونا



برلين 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 2034 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني للأمراض المعدية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء، إلى 232 ألفًا و82 حالة، فيما زادت حصيلة الوفيات 9267 حالة.

// انتهى //

10:21ت م

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برلين 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسسجّلت ألمانيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 2034 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسبع وفيات.وأفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني للأمراض المعدية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء، إلى 232 ألفًا و82 حالة، فيما زادت حصيلة الوفيات 9267 حالة.// انتهى //10:21ت م0019

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