إغلاق 3 أقسام للمصابين بفيروس كورونا في الخرج

الأطقم الطبية تبدي سعادتها..
أعلنت وزارة الصحة إغلاق ثلاثة أقسام للمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية في الخرج.
وأكَّدت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن غلق الأقسام المشار إليها؛ تم لعدم الحاجة إليها، وبثت لقطات توضح سعادة الأطقم الطبية والتمريض، في إشارة مطمئنة بشأن جهود السيطرة على فيروس كورونا في المملكة بتعاون جميع الجهات ذات الصلة.
وأعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 1213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما تم تسجيل 1591 حالة تعافٍ، و32 حالة وفاة، وارتفع إجمالي حالات الإصابة تراكميًّا منذ ظهور أول حالة بفيروس كورونا في المملكة إلى 305.186 حالة، من بينها 24.539 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1675 حالة حرجة.
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