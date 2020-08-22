«المرور» يوضح طريقة استخراج رخصة قيادة السيارة للمواطن من غير منطقة شرائها

بيَّن إمكانية طلبها من المعرض..

أوضح «المرور السعودي» طريقة استخراج رخصة سير مركبة للسيارة من منطقة غير المنطقة التي تمت بها عملية شراء السيارة ونقل ملكيتها إلى المشتري. جاء ذلك ردًا من الحساب الرسمي لـ«المرور السعودي» على استفسار ورده عبر «تويتر» بشأن شراء مواطن سيارة من الرياض وتم نقل الملكية والتأمين، بينما المشتري ساكن في منطقة تبوك، فكيف يستخرج رخصة سير مركبة للسيارة من المنطقة التي يسكنها؟»، بينما قال «المرور»: إنه يمكن في هذه الحالة طلبها من المعرض عبر خدمة البريد. اقرأ أيضًا: «المرور» يتفاعل مع فيديو «السرعة الجنونية» ويطيح بالسائق

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