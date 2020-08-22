السعودية اليوم / تسجيل : 332 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم أمس في كوريا الجنوبية



سيئول 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

أعلنت مركز قيادة مكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد المصابين بكورونا المستجد بلغ 17,002 حتى فجر اليوم السبت بزيادة 332 حالة جديدة.

وبلغ عدد المصابين الجدد خلال الأيام التسعة الأخيرة منذ 14 من الشهر الذي بدأت فيه الإصابة الجماعية بالمرض بصورة ملحوظة ، 2,232 مريضا.

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