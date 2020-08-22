

بكين 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم السبت، تسجيل22 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة الـ22 التي تم تسجيلها تعود لأشخاص قادمين من الخارج​​​.

وقالت اللجنة إن مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في برالصين الرئيسي يبلغ الآن 84939 حالة، بما في ذلك 454 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج وتعافي79851 شخصا بعد شفائهم،وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

// انتهى //

06:57ت م

0005



بكين 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم السبت، تسجيل22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي خلال الـ24 ساعة الماضية، و34 حالة بلا إعراض وخروج 59 مريض من المصابين بكوفيد-19 من المستشفيات بعد شفائهم.وأوضحت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة الـ22 التي تم تسجيلها تعود لأشخاص قادمين من الخارج​​​.وقالت اللجنة إن مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في برالصين الرئيسي يبلغ الآن 84939 حالة، بما في ذلك 454 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج وتعافي79851 شخصا بعد شفائهم،وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.// انتهى //06:57ت م0005

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.