السعودية اليوم / سفير المملكة لدى تونس يقيم حفلاً تكريميًا على شرف بعض منسوبي البعثة المنتهية فترة عملهم



تونس 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، محمد بن محمود العلي، وبحضور القائم بالأعمال، عصام بن صالح الجطيلي، حفلاً تكريميًا، لتوديع الزملاء منسوبي البعثة المنتهية فترة عملهم في تونس.

وتمنى السفير العلي لجميع الزملاء المنقولين دوام التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة، بما فيه خدمة لدينهم ومليكهم ووطنهم.

كما قام سعادته، بتوزيع الدروع التذكارية على منسوبي البعثة المنتهية فترة عملهم في سفارة المملكة بتونس.

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06:57ت م

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