السعودية اليوم / المكسيك تسجل 504 وفيات و5928 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الجمعة تسجيل 504 وفيات بفيروس

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المعلن.

// انتهى //

06:56ت م

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مكسيكو سيتي 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الجمعة تسجيل 504 وفيات بفيروس كورونا و5928 حالة إصابة مؤكدة ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 59610 وفيات و549734 إصابة.وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المعلن.// انتهى //06:56ت م0003

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