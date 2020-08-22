شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، الطائف)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.