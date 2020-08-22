شكرا لمتابعة خبر عن منها حليب الأطفال..المواد المحظورة من الشحن عبر البريد السعودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف البريد السعودي، عن بعض المواد التي يُمنع شحنها عبر خدماته، ضمن الإجراءات الأمنية والوقائية.

وأوضح البريد أنه يحظر نقل المواد السامة والمعدية، مثل مبيدات الآفات والمواد الكيميائية الزراعية ومركبات الزئبق والفيروسات، عبر البريد السعودي، إضافة إلى السوائل القابلة للاشتعال مثل القداحات ودهان الزيت والغراء وبعض العطور وأعواد الثقاب والفحم والحطب والألعاب النارية والذخيرة.

كما يحظر شحن المواد المؤكسدة مثل مساحيق التبييض، إضافة إلى حليب الأطفال والآثار والقطع التاريخية والأدوية البشرية المصنعة محليا.

وتُمنع المواد السائلة الحارقة، مثل البطاريات السائلة وزئبق حمض الهيدروكلوريك، وأسطوانات الغاز وأسطوانات تعبئة القداحات بالبوتان والإسبراي وغيرها من الغازات المضغوطة.