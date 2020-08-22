مقطع لوافدين بملابس البحر في الخُبر يثير الجدل

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الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى): وثق مقطع فيديو متداول، تواجد مجموعة من الوافدين في حفل مختلط على أحد شواطئ الخبر. وثق مقطع فيديو متداول، تواجد مجموعة من الوافدين في حفل مختلط على أحد شواطئ الخبر. وظهر المتواجدون بملابس بحر غير محتشمة، ما أثار موجة من الجدل. ودشن متداولو المقطع وسم " لبنانيون يتعرون في الخبر " ،مطالبين الجهات المختصة باتخاذ الإجراء اللازم حيال هذا التصرف الذي يخالف الذوق العام.

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