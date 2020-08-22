الانتهاء من توزيع المقررات الدراسية على مدارس الليث

أنهت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في إدارة المستودعات المركزية، بالتنسيق مع إدارة التجهيزات المدرسية، في إطار الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1442، توزيع وترحيل المقررات الدراسية إلى كافة مكاتب التعليم والمدارس (بنين وبنات) بمختلف المراحل الدراسية.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن ذلك يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها الإدارة لضمان بداية جادة وناجحة للعام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن الإدارة سخرت كل إمكاناتها البشرية والمادية لإتمام عملية الفرز والتوزيع قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف، مشيداً في ذات الوقت بالدعم الكبير والإنفاق السخي الذي يجده قطاع التعليم من ولاة الأمر.

وحث «الحازمي» الطلاب والطالبات للمحافظة على الكتاب المدرسي لأهميته الدينية والعلمية والمادية، كما عبر عن بالغ شكره وتقديره لمنسوبي المستودعات المركزية والفرعية وإدارة التجهيزات المدرسية على جهودهم وتعاونهم من خلال العمل على فترتين صباحية ومسائية خلال الفترة الماضية لتوزيعها وترحيلها بالتنسيق مع قادة وقائدات المدارس لضمان وصولها في وقت قياسي لهم. وطالبت إدارة التعليم قادة وقائدات المدارس بجرد وفرز المقررات الدراسية، والتأكد بأنها مطابقة لاستمارات الصرف وفق برنامج نور، وفي حال وجود عجز مخاطبة قسم المقررات المدرسية ليتم تسديده مباشرة.

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