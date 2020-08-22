وزارة الموارد البشرية توضح موقف الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من الحساب البنكي

أوضحت وزارة الموارد البشرية موقف الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من الحساب البنكي المطلوب توفيره للمستفيدين من خدماتها.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها «العناية بالعملاء» بموقع «تويتر»، «أن الحساب البنكي لا بد أن يكون باسم المستفيد الرئيسي»، وذلك ردًا على تساؤل تلقته من أحد المواطنين قال فيه، «عندي طفل من ذوي الإحتياجات الخاصة وأريد التقديم على الإعانة هل يشترط أن يكون الحساب البنكي خاص للطفل أو عادي يكون لأحد الأبوين؟».

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ويمكن فتح حساب بنكي إلكترونيًا ببدء الإجراءات عبر موقع البنك الذي يرغب المستفيد فتح حساب به، ثم البحث عن خدمة قبول في محرك البحث في منصة أبشر، وعبر خدمة قبول يكمل الإجراءات المطلوبة لفتح الحساب البنكي، وفقًا للحساب الرسمي لمنصة أبشر.

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