بلدية صامطة تغلق محلين وتحرر 40 مخالفة في 30 جولة رقابية

واصلت عمليات التعقيم والتطهير
كثفت بلدية محافظة صامطة وخلال أعمالها الميدانية اليومية لأسبوع كامل من جولاتها الرقابية على المراكز التجارية وأماكن بيع المواد الغذائية والكافيهات.
وأوضح رئيس بلدية صامطة الدكتور سالم علي منيف، أن المراقبين الميدانيين ومراقبي صحة البيئة حرروا ما يزيد عن 40 مخالفة وإنذارًا في 30 جولة رقابية، وأنه جرى إغلاق اثنين من المحلات لوجود بعض الملاحظات البلدية عليها.
وأضاف منيف أن بلدية محافظة صامطة واصلت أعمال النظافة في المحافظة والقرى التابعة لها بـ113 جولة لمتابعة العمالة ومدى التزامهم بأعمالهم؛ حيث تم رفع 1321 طنًّا من المخلفات المنزلية والأنقاض إضافة إلى جولتين للإصحاح البيئي واستمرار في تعقيم وتطهير 15 موقعًا.
وأكد منيف أن الجولات الرقابية لأقسام البلدية متواصلة حسب الخطط المعدة لها مسبقًا، وذلك بهدف الوقوف على المحلات والمراكز التجارية لمتابعة التزامها بالاشتراطات البلدية وتقيدها بالتعليمات الصحية المبلغة لهم، مؤكداً ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة عبر الرقم الموحد 940 والبلدية على أتم الاستعداد للتعامل بشكل فوري مع أي بلاغ يردها.
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