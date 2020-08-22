

أكرا 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا، مشعل بن حمدان الروقي، مساء اليوم، وبحضور القائم بالإعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، عيسى بن سعيد النعيمي، حفلاً لتوديع الزملاء منسوبي البعثة المنتهية فترة عملهم في غانا.

وتمنى السفير الروقي لجميع الزملاء المنقولين دوام التوفيق ولإنجاح في مهامهم الجديدة.

// انتهى //

‏

02:59ت م

0146





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفير المملكة لدى غانا يقيم حفل توديع على شرف الزملاء منسوبي البعثة المنتهية فترة عملهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.