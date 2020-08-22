السعودية اليوم / مقتل 9 أشخاص بالرصاص فى اشتباكات بين الأمن ومحتجين بإثيوبيا



أديس أبابا 02 محرم 1442 هـ الموافق 21اغسطس 2020 م واس

أعلن مسؤولون في قطاع الصحة في إثيوبيا عن مقتل 9 أشخاص على الأقل بمنطقة اوروميا التي تقع بالقرب من العاصمة أديس أبابا، اثر اشتباكات بين قوات الأمن الإثيوبية ومحتجين يطالبون بالإفراج عن سياسي معارض وقطب إعلامي.

وأضاف مسؤولو قطاع الصحة في تصريحات، أن العديد من الأشخاص قد أصيبوا أيضًا خلال الاشتباكات بأعيرة نارية.

ودعت مفوضية حقوق الإنسان بإثيوبيا، والتى تديرها الحكومة، إلى إجراء تحقيق، وعلى السلطات أن تضمن إمكانية ممارسة الحق فى الاحتجاج بشكل سلمى وأن تكفل إجراءات إنفاذ القانون وعدم التجاوز.

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