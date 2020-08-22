السعودية اليوم / ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا



كيب تاون 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية جنوب أفريقيا، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن حالات الوفيات في جنوب أفريقيا قد ارتفعت إلى 12 ألفًا و 843 حالة،اثر تسجيل 225 حالة وفاة جديدة بهذا الفيروس.

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02:28ت م

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كيب تاون 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في جمهورية جنوب أفريقيا، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قد بلغ 603 ألفًا و 338 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن حالات الوفيات في جنوب أفريقيا قد ارتفعت إلى 12 ألفًا و 843 حالة،اثر تسجيل 225 حالة وفاة جديدة بهذا الفيروس.// انتهى //02:28ت م0144

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