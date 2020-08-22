السعودية اليوم / مسلحون يحتجزون مئات المدنيين كرهائن بنيجيريا



أبوجا 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واس

سيطرت عناصر ارهابية من تنظيم" داعش" في غرب أفريقيا على كوكاوا في منطقة بحيرة تشاد، واحتجزوا مئات المدنيين رهائن.

وأفاد مصدر أمني نيجيري في تصريح له، وقوع الهجوم، مؤكدًا استقدام طائرات حربية من مايدوجورى عاصمة محافظة بورنو لمعالجة الوضع.

وتقع كوكاوا قرب مدينة باغا الكبرى على ضفاف بحيرة تشاد، فى منطقة يسيطر عليها تنظيم داعش فى غرب أفريقيا الذى انشق عن حركة بوكو حرام عام 2016، كما أنها تسيطر على مدن متوسطة وقرى ويعيش آلاف المدنيين تحت سيطرتها.

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