السعودية | انخفاض قيمة طلبات التنفيذ أمام المحاكم 43 % خلال عام

المناطق - الرياض

انخفضت قيمة طلبات التنفيذ للأوراق التجارية، التي باشرتها محاكم التنفيذ في السعودية خلال العام الهجري الماضي 43 في المائة، حيث تقدر بـ 134.27 مليار ريال، وذلك مقارنة بنحو 278.4 مليار ريال خلال 1440هـ.

وبحسب “الاقتصادية”، جاءت قيمة هذه الأوراق التجارية على 606186 طلبا خلال الأشهر الـ12 الماضية.

واستحوذت منطقة الرياض على النسبة الأعلى من قيمة الطلبات بنحو 42.5 في المائة وبقيمة 57.34 مليار ريال على 155262 طلبا، تلتها منطقة مكة بقيمة 32.7 مليار ريال لتنفيذ 172070 طلبا.

في حين حلت منطقة الشرقية المرتبة الثالثة بقيمة 31.1 مليار ريال لتنفيذ 102888 طلبا، ومنطقة المدينة المنورة بقيمة نحو 3.5 مليار ريال و39076 طلبا، تلتها منطقة عسير 1.9 مليار ريال لعدد 28914 طلبا.

وبلغت قيمة الطلبات، التي استقبلتها منطقة القصيم 1.65 مليار ريال لنحو 20259 طلبا، فيما توزعت قيمة طلبات التنفيذ للأوراق التجارية في مناطق المملكة.

وتمكنت وزارة العدل خلال العام الهجري الماضي، من إجراء 10.6 مليون عملية، حيث بلغ إجمالي الجلسات القضائية المنعقدة خلال 1441هـ نحو 1.9 مليون جلسة، فيما أصدرت المحاكم أكثر من 750 ألف حكم.