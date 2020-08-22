شكرا لقرائتكم خبر عن 24 وحدة سكنية لمستفيدي «بر شرورة» والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الجمعية إلى أن هذه الدفعة تعد الثانية حيث سبق لها أن سلمت 14 وحدة سكنية لمستفيديها، ليصبح مجموع ما سلمته الجمعية 38 وحدة سكنية.
وعبَّر المستفيدون من تلك المبادرة عن سعادتهم البالغة باستلام الوحدات السكنية.
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