شكرا لقرائتكم خبر عن 24 وحدة سكنية لمستفيدي «بر شرورة» والان نبدء بالتفاصيل

سلمت جمعية البر الخيرية بمحافظة شرورة، أمس، 24 وحدة سكنية لمستفيديها، وذلك في إطار الاتفاقية المشتركة مع وزارة الإسكان، ممثلةً بالإسكان التنموي بمنطقة نجران لدعم أسر مستفيديها بالوحدات الجاهزة.

وأشارت الجمعية إلى أن هذه الدفعة تعد الثانية حيث سبق لها أن سلمت 14 وحدة سكنية لمستفيديها، ليصبح مجموع ما سلمته الجمعية 38 وحدة سكنية.

وعبَّر المستفيدون من تلك المبادرة عن سعادتهم البالغة باستلام الوحدات السكنية.