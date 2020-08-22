شكرا لقرائتكم خبر عن «شراكة» بين الأسرة والمدرسة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

وضعت الإدارة العامة لتعليم جدة وثيقة «الشراكة بين الأسرة والمدرسة لنجاح التعلم عن بُعد»، والتي يسعى من خلالها لتحقيق الأهداف التعليمية وتحسين جودة المخرجات وقياس أثر التعليم عن بُعد من خلال التواصل المستمر مع الطالب وأسرته في تفعيل منصة «مدرستي».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم تعليم جدة حمود الصقيران أن وثيقة الشراكة التي سيوقع عليها كل من الطالب أو الطالبة وولي الأمر وقائد وقائدة المدرسة، تُعد الأولى من نوعها في وضع المهام والأدوار المنوطة بكل طرف، وما يتعين الالتزام به لتتمكن المدرسة بكافة عناصرها من أداء واجبها تجاه طلابها وطالباتها في التعليم عن بُعد وبما يحقق التكامل والتعاون بين الأسرة والمدرسة في تحقيق الأهداف التعليمية.

وأضاف: إن الوثيقة تتضمن عدداً من المهام تشمل العمل بما ورد في دليل استخدام منصة «مدرستي» التفاعلية والالتزام بالتعليمات الإرشادية إلى جانب البعد عن المشتتات والتفرغ التام أثناء تفعيل المنصة والتقيد بالجدول المدرسي والانتظام في الدخول على المنصة، وكذلك حضور الدروس المقدمة من خلالها وأداء الواجبات والمهام الإلكترونية والتواصل مع المعلم أو المرشد عند مواجهة أي صعوبات.