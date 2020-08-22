شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 226 محلا مخالفا للاشتراطات والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت أمانة محافظة جدة 226 محلاً تجاريًّا متنوعة الأنشطة؛ لمخالفتها الأنظمة والتعليمات البلدية، منها 42 ورشة تم إغلاقها لمخالفتها النظام.

وأكد وكيل الأمين للبلديات الفرعية م. محمد الزهراني، تكليف البلديات الفرعية لمتابعة التزام المحلات التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبينًا أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة وشملت جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة.

وأكد الزهراني، حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص، معرباً عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ «بلدي 940» للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة.