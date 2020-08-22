شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مقر بعثة المملكة في أديس أبابا والان نبدء بالتفاصيل

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفدرالية سامي بن جميل عبدالله، أمس، المقر الجديد لبعثة المملكة العربية السعودية في العاصمة أديس أبابا. وجرى الافتتاح بحضور جميع موظفي السفارة والملحقيات الفنية التابعة للبعثة.

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