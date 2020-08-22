شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: دولتنا أولت مكافحة الفساد اهتماما بالغا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أن قرارات محاسبة الفاسدين والمفسدين تدل على سير وطننا على الطريق الصحيح لمكافحة الفساد والقضاء عليه، هذه السوسة التي تنخر في عظام التنمية، لننعم بوطن خالٍ من كل ما يعطل تنميته وازدهاره.
مؤكدًا أن لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده أيادي حازمة شديدة على كل من يعكر صفو بلادنا وأبنائها من مواطنين ومقيمين.
ودعا الله أن يحمي بلادنا من كل سوء، وأن يطيل في عمر قادتنا الكرام، وأن يعينهم ويساعدهم في القضاء على آفة الفساد وكل ما يشكل خطرًا على وطننا المعطاء.
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