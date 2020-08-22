اخبار السعوديه

قرار بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قرار بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والان نبدء بالتفاصيل

أصدر النائب العام الشيخ سعود المعجب قرارًا بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وذلك استنادًا للمادة 112، من نظام الإجراءات الجزائية.

ويعزز القرار الحقوق والضمانات التي يزخر بها نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ومن أهمها حق الحرية، مبينًا أهم الجرائم الخطرة والمهددة لأمن وطمأنينة المجتمع التي يمثّل نشاطها الجرمي نزعة إجرامية متأصلة في نفس المتهم.

ويتمتع القرار بحفظ الحقوق الخاصة والعامة، وحق المتهم والموازنة بينها، بما يحقق المصالح المعتبرة، فضلًا عن كونه يحظى بمرونة عالية مراعاة لحال المتهم، والظروف المحيطة به طبقًا للبند ثانيًا منه في إمكانية الإفراج عن المتهم في هذه الجرائم حال توافر مقتضاه النظامي.

ويأتي صدور القرار في سياق الاهتمام المتواصل من النيابة العامة بكفالة الحقوق والضمانات المتصلة بجانب الدعوى الجزائية، وتحقيقها أرفع المعايير المكفولة شرعًا ونظامًا، وطبقًا لأحدث الممارسات المقرّة دوليًا في هذا الجانب، وإرساءً للعدالة الإجرائية المتوافقة مع مواكبة تطور الجريمة واستغراق الإجراءات المشددة لطبيعة الجرائم الحديثة والخطرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا